《香港重要政经日程》--12月13日-12月23日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
==================今日重要政经消息==================
12月13日（周五）
-- 金管局公布11月份外汇基金境外资产。
--11:00 惠誉就中国保险业展望举行电话会议。
================== 近期重要政经消息=================
12月17日（周二）
-- 公布11月份失业率。
12月19日（周三）
-- 福寿园 首日挂牌。
-- 康臣药业 首日挂牌。
-- 嘉里物流 首日挂牌。
-- 海螺创业 首日挂牌。
-- 环亚智富 首日挂牌。
12月20日（周五）
-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩。
-- 中国光大银行 首日挂牌。
-- 龙光地产 首日挂牌。
-- 富贵鸟 首日挂牌。
-- 中国创意家居 首日挂牌。
12月23日（周一）
-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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