《香港重要政经日程》--12月13日-12月23日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪

路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。