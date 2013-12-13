《新兴市场重要经济事件预告》--12月13日-12月20日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
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12月13日(五)
摩纳哥--全球第六届政策会议(至12月15日)。国际货币基金组织(IMF)中东及中亚部主管Masood Ahmed将发表讲话。
塔林--“北欧-波罗的海金融联结与挑战”大会。讲话嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)常务副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行管委会成员冈斯坦西欧和韩伟森(Ardo Hansson)。
莫斯科--俄罗斯央行举行利率会议(1030)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡召开会议，讨论可能减少监管问题(0100)。
12月14日(六)
摩纳哥--全球第六届政策会议(至12月15日)。黎巴嫩央行总裁Riad Toufic Salame、韩国前财长Il SaKong及波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)将发表讲话。
孟买--印度财政部长齐丹巴南参加印度国家证券交易所举办的“金融领域20年来的改革”会议。
12月16日(一)
暂无重要经济事件
12月17日(二)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议(1100)。
布拉格--捷克央行召开货币政策委员会会议(1200)。
布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议(1300)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会公布利率决议)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
12月18日(三)
首尔--韩国财政部举行20国集团(G20)相关事宜会议。澳洲、加拿大、印度、印尼、土耳其及韩国副部长级官员将与会。
孟买--印度央行发布2013-2014年货币政策季度中期评估。
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。
12月19日(四)
津巴布韦哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa将向国会提交2014年预算报告(1245)。
12月20日(五)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 李爽)
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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