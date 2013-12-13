《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月13日

*工商时报：

--中央大学经济学系教授朱云鹏昨日警告，中韩FTA(自由贸易协定)有加速进行的迹象，东亚分工型态是四角分工，一旦大陆、韩国双方完成签署，台、韩的〞制造业FTA覆盖率〞将出现10倍差距，台湾出口大宗的石化、纺织、工具机、钢铁制品都将面临严重冲击，〞这是投下一颗原子弹，不是放放冲天炮〞。

--尽管两岸服务贸易协议尚未生效，但据透露，台湾所有证券机构都已向中国证监会申报，争取入驻前海；目前，前海也在争取，与上海自贸区一样的QDII2（合格境内个人投资者）开放政策，成为首批试点之一。

--金管会开放OSU（证券商国际金融业务分公司）执照，将订100亿台币净值门槛。权威消息人士透露，为避免开放OSU的同时，业者无力承受汇率波动及汇兑损失等风险，金管会将要求申请者必须具有一定的经济规模及财务强度，除资本适足率将订在200%，金管会内部已大致确定，净值将以100亿元为门槛。

*经济日报：

--随着房地产价格飙升，全台明年土地公告现值大幅翻扬，台北市平均涨幅13.23%，创下22年来最大调幅；台中市平均涨幅为24.43%，调幅更创下历史新高。

--经建会委员会议下周一日将敲定明年度经建目标，外界预期，江内阁将力拚经济成长率3%起跳。

--总统马英九昨日强调，日本已加入TPP(跨太平洋伙伴关系)、韩国近期也表示积极参与意愿，台湾必须把握有限的时间急起直追。他要求各部会尽速与企业及民众沟通，排除经贸自由化的法令等各项障碍，用更快速度准备加入TPP及RCEP(区域全面经济伙伴关系)。

--货币市场基金课税规定放宽，金管会上月底发函投信投顾公会通知，财政部已同意货币基金不必再强制配息，货币基金将具免税效益，对货币基金将是一大利多，有利未来发展。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。