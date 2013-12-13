重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月13日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
(重发以修正转换)
路透香港12月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.7537港元 ）
美股道琼工业指数 周四收低104.1点，或0.66%，报15,739.43点。因11月零售销售稳步上扬，增添经济强劲程度足以使美联储开始削减刺激政策规模的迹象。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 194.870 -0.38 11105 15.110 -0.59 中国铝业 8.620 0.47 41869 2.673 -1.71 中国移动 51.930 -0.27 154199 80.530 -0.52 中国人寿 46.860 0.13 65216 24.223 -0.73 中石油 111.310 -0.04 24110 8.631 -0.68 中石化 82.240 0.07 24407 6.377 -0.68 汇丰控股 53.100 -0.62 97133 82.344 -0.25 中电信 49.990 -0.04 16493 3.876 -0.61 中国联通 14.940 -0.07 107841 11.584 -0.82 兖州煤业 9.490 3.04 96709 7.358 -1.36 华能国际 36.560 0.99 6770 7.087 -1.02 南方航空 19.580 1.66 6609 3.036 -1.10 东方航空 18.560 2.20 3253 2.878 -1.09 中芯国际 3.720 1.64 68507 0.577 -2.22（完）
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选