欧洲经济指标预测--12月13日-12月20日****

台湾汇市：台币早盘由升转贬，美国对叙利亚发动导弹攻击推高风险偏好
路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月9日当周 12月13日(五) 0700 德国趸售物价(较前月) 11月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.7% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.3% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.0% 12月16日当周 12月16日(一) 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 49.4 48.4 Markit服务业PMI 49.0 48.0 Markit综合PMI -- 48.0 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 53.0 52.7 Markit服务业PMI 55.5 55.7 Markit综合PMI -- 55.4 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 52.0 51.6 Markit服务业PMI 51.4 51.2 Markit综合PMI 51.9 51.7 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差4.72 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差7.94 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差45 顺差131 12月17日(二) 0930 英国CPI(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.7% PPI投入指数(较前月) -- -0.6% (较上年同期) -- -0.3% PPI产出指数(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +0.8% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1000 欧元区劳动成本 第三季 -- +0.9% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 55.1 54.6 现况指数 30.0 28.7 12月18日(三) 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 109.6 109.3 现况指数 112.4 112.2 预期指数 106.6 106.3 0930 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 12月 -- 0-9-0 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 -- 减少4.17 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 10月 -- 7.6% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 31.6 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正1 12月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差24.29 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 10月 盈余68 盈余140 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余137 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出119 0900 意大利薪资指数(较前月) 11月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国零售销售(较前月) 11月 -- -0.7% (较上年同期) -- +1.8% 12月20日(五) 0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 -- 负12 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 7.4 7.4 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -0.8% -0.7% 0745 法国企业景气指数 12月 99 98 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 10月 -- +1.6% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +7.3% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 10月 -- +0.1% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.0% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第三季 -- 赤字130 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.8% (较上年同期) -- +1.5% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 -- 63.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余167.7 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.8% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差29 1500 欧元区消费者信心指数 12月 负15 负15.4 (完)
路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。
路透上海4月7日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，受今年地方债开启发行 推动，3月债券托管量大幅增加4,141亿元，期末余额为442,538亿元。多数机构当月净增持 债券，其中境外机构增持中国国债23亿元，结束此前连续两个月的减持。 上海清算所近期亦公布了3月统计数据，期末固定收益产品托管总量为158,860亿元，3 月净增5,109亿元。同业存单当月新增4,743亿元仍为主力，中期票据增加1,017亿元，超短 融和短融托管量分别下降227亿元和558亿元。 中债登数据显示，境外机构3月末在银行间债市托管量共计7,616亿元，当月增加122亿 元，亦终结此前连续两个月减持，不过一季度累计仍为减持172亿元；期末境外机构共持有 国债4,203亿元，占比约55%。 从按投资者分类的债券托管量来看，全国性商业银行、农村商业银行、保险机构、基金 类机构3月均增持债券，当月分别净增持808亿元、471亿元、466亿元和704亿元。 值得注意的是，城市商业银行当月逆势净减持债券530亿元，扭转此前两个