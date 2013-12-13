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市场报道 | 2013年 12月 13日 星期五 08:50 BJT

****欧洲经济指标预测--12月13日-12月20日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
     
    12月9日当周         
        
    12月13日(五)  
    0700    德国趸售物价(较前月)                            11月         --       -1.0%
                    (较上年同期)                                         --       -2.7%  
    0815    瑞士生产者/进口物价(较前月)                     11月         --       -0.4%
                          (较上年同期)                                   --       -0.3%
    1000    欧元区就业人口(较前季)                         第三季        --       -0.1%
                    (较上年同期)                                         --       -1.0%
 

    12月16日当周
    
    12月16日(一)  
    0758    法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          12月初值      49.4        48.4
                Markit服务业PMI                                        49.0        48.0
                Markit综合PMI                                            --        48.0
    0828    德国Markit制造业PMI                          12月初值      53.0        52.7
                Markit服务业PMI                                        55.5        55.7
                Markit综合PMI                                            --        55.4
    0858    欧元区Markit制造业PMI                        12月初值      52.0        51.6
                  Markit服务业PMI                                      51.4        51.2
                  Markit综合PMI                                        51.9        51.7
    0900    意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                     10月        --    顺差4.72
                  全球贸易收支(亿欧元)                                   --    顺差7.94
    1000    欧元区贸易收支(亿欧元)                           10月    顺差45     顺差131
  
    12月17日(二)
    0930    英国CPI(较前月)                                  11月        --       +0.1%
               　　(较上年同期)                                          --       +2.2%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                                --        持平
                             (较上年同期)                                --       +2.6%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                    --        持平
                                         (较上年同期)                    --       +2.7%
                PPI投入指数(较前月)                                      --       -0.6%
                       (较上年同期)                                      --       -0.3%
                PPI产出指数(较前月)                                      --       -0.3%
                       (较上年同期)                                      --       +0.8%
                PPI核心产出指数(较前月)                                  --       +0.1%
                           (较上年同期)                                  --       +0.9%
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       11月终值     -0.1%       -0.1%
                                      (较上年同期)                    +0.9%       +0.9%
    1000    欧元区劳动成本                                 第三季        --       +0.9%
    1000    德国ZEW经济景气判断指数                          12月      55.1        54.6
                           现况指数                                    30.0        28.7  
     
    12月18日(三)
    0900    德国Ifo企业景气判断指数                          12月     109.6       109.3
                           现况指数                                   112.4       112.2       
                           预期指数                                   106.6       106.3       
    0930    英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)       12月        --       0-9-0 
    0930    英国请领失业金人数(万人)                         11月        --    减少4.17
                按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率          10月        --        7.6%    
    1000    瑞士ZEW投资者信心指数                            12月         --       31.6
    1100    英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    12月        --         正1
    
    12月19日(四)
    0700    瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             11月        --   顺差24.29   
    0900    欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)           10月    盈余68     盈余140
                              (经季节调整)(亿欧元)                       --     盈余137
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --     流出119 
    0900    意大利薪资指数(较前月)                           11月        --       +0.2%
                          (较上年同期)                                   --       +1.4%  
    0930    英国零售销售(较前月)                             11月        --       -0.7%
                    (较上年同期)                                         --       +1.8%
 
    12月20日(五)   
    0001   英国Gfk消费者信心指数                             12月        --        负12
    0700   德国GfK消费者信心指数                              1月        7.4        7.4
    0700   德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   11月      -0.1%      -0.2%  
                               (较上年同期)                            -0.8%      -0.7%
    0745   法国企业景气指数                                  12月         99         98
    0900   意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                10月        --       +1.6%
                 工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                      --       +7.3%
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                10月        --       +0.1%
                 工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                      --       -1.0%  
    0930   英国经常帐(亿英镑)                               第三季       --     赤字130    
           英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季终值       --       +0.8%
                                (较上年同期)                             --       +1.5% 
    0930   英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                  11月        --        63.8
               公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                           --   盈余167.7 
    0900   意大利经季节调整零售销售(较前月)                  10月        --       -0.3%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                         --       -2.8% 
    0900   意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                    11月        --      顺差29 
    1500   欧元区消费者信心指数                              12月       负15      负15.4
    (完)
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