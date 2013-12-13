欧洲经济指标预测--12月13日-12月20日****

中国债市：中债登3月托管量增4,141亿，上清所增5,109亿NCD仍为主力

路透上海4月7日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，受今年地方债开启发行 推动，3月债券托管量大幅增加4,141亿元，期末余额为442,538亿元。多数机构当月净增持 债券，其中境外机构增持中国国债23亿元，结束此前连续两个月的减持。 上海清算所近期亦公布了3月统计数据，期末固定收益产品托管总量为158,860亿元，3 月净增5,109亿元。同业存单当月新增4,743亿元仍为主力，中期票据增加1,017亿元，超短 融和短融托管量分别下降227亿元和558亿元。 中债登数据显示，境外机构3月末在银行间债市托管量共计7,616亿元，当月增加122亿 元，亦终结此前连续两个月减持，不过一季度累计仍为减持172亿元；期末境外机构共持有 国债4,203亿元，占比约55%。 从按投资者分类的债券托管量来看，全国性商业银行、农村商业银行、保险机构、基金 类机构3月均增持债券，当月分别净增持808亿元、471亿元、466亿元和704亿元。 值得注意的是，城市商业银行当月逆势净减持债券530亿元，扭转此前两个