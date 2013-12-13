欧洲个股：PSA标致雪铁龙减记资产，与东风合作一事获通用汽车支持

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
标致和东风已在协商，将现有在中国的合作关系扩展到亚洲其它国家， 并以增发计划作为支持，根据计划法国政府和东风将持有相同比例的标致股份。
标致称，协商还处在“初期阶段”，并不一定能保证一定能成功。“尚未就可能合作的业务条款达成一致。”
据一位知情人士透露，标致董事会周二批准就增发股票事宜进行最终谈判，东风汽车和法国政府将各持20%的股份。增发定价可能每股不到7欧元，东风给出的参考价最低可能达到6.85欧元。
标致股价收挫7.6%报10.625欧元，早盘一度放量跌至10.20欧元。
但两位知情人士称，该公司以及创办人Peugeot家族仍希望与东风商量出一个更高的价格。
“(增发价)7欧元或者更低，这绝不可能，”一位消息人士说，“我不知道提出的是什么价格--但并没有设定下限。”这位人士与Peugeot家族三位负责公司股权事务的成员较为接近。
东风拒绝就结盟谈判事宜置评。
“我们仍在接触当中，”公司发言人表示。“我只能说这么多。”(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍/张荻)
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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