欧洲个股：PSA标致雪铁龙减记资产，与东风合作一事获通用汽车支持

标致和东风已在协商，将现有在中国的合作关系扩展到亚洲其它国家， 并以增发计划作为支持，根据计划法国政府和东风将持有相同比例的标致股份。

标致称，协商还处在“初期阶段”，并不一定能保证一定能成功。“尚未就可能合作的业务条款达成一致。”

据一位知情人士透露，标致董事会周二批准就增发股票事宜进行最终谈判，东风汽车和法国政府将各持20%的股份。增发定价可能每股不到7欧元，东风给出的参考价最低可能达到6.85欧元。

标致股价收挫7.6%报10.625欧元，早盘一度放量跌至10.20欧元。

但两位知情人士称，该公司以及创办人Peugeot家族仍希望与东风商量出一个更高的价格。

“(增发价)7欧元或者更低，这绝不可能，”一位消息人士说，“我不知道提出的是什么价格--但并没有设定下限。”这位人士与Peugeot家族三位负责公司股权事务的成员较为接近。

东风拒绝就结盟谈判事宜置评。

“我们仍在接触当中，”公司发言人表示。“我只能说这么多。”(完)