加拿大经济：央行总裁认为利率会在＂相当一段时间内＂持稳

《全球汇市》美元兑日圆下挫，此前美国在叙利亚发动导弹袭击

* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发表鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国在叙利亚一空军基地发射巡航导弹，对叙利亚部队周四据称使用化学武器攻击做出回应。 一位美国官员称，已经完成此次攻击。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.40日圆，本周迄今跌幅为0.9%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 上述要求匿名的美国官员称，位于地中海的美国海军军舰发射了大约50枚战斧导弹。打击目标之一是霍姆斯的一个空军基地。关于该目标的更多详细情况以及打击结果目前还不得而知。 本周叙利亚城镇Khan Sheikhoun发生化学武器袭击，特朗普在发出攻击命令的前一天将矛头指向叙利亚总统阿萨德。化武袭击导致至少70人死亡，其中包括许多儿童；叙利亚政府否认发动了此次袭击。 在叙利亚国内发生毒气袭击之后，美国总统特