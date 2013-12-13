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市场报道 | 2013年 12月 13日 星期五 09:27 BJT

加拿大经济：央行总裁认为利率会在＂相当一段时间内＂持稳

CIBC World Markets分析师Emanuella Enenajor指出，对那些冀望波洛兹论调更偏温和或放话压低汇率的人来说，他们可能会大失所望。

在这场演说及记者会后，加元及利率期货几乎纹丝不动。

自2010年9月以来，该行即维持指标利率在1%的纪录低位附近不变。

波洛兹表示，家庭债务上升的风险可能持续增加，进而出现大幅修正。

＂我们目标的货币政策是根据通胀或将进一步跌至目标位下方的可能性衡量家庭债务上升风险。平衡区域在今天和未来相互关联，我们预计这两种风险在未来两年左右会减弱，＂他指出。(完)

(编译 龚芳；审校 石冠兰/于春红)
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