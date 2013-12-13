加拿大经济：央行总裁认为利率会在＂相当一段时间内＂持稳

澳新汇市：澳新货币兑日圆触四个多月低点，美国向叙利亚发动导弹袭击
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。
CIBC World Markets分析师Emanuella Enenajor指出，对那些冀望波洛兹论调更偏温和或放话压低汇率的人来说，他们可能会大失所望。
在这场演说及记者会后，加元及利率期货几乎纹丝不动。
自2010年9月以来，该行即维持指标利率在1%的纪录低位附近不变。
波洛兹表示，家庭债务上升的风险可能持续增加，进而出现大幅修正。
＂我们目标的货币政策是根据通胀或将进一步跌至目标位下方的可能性衡量家庭债务上升风险。平衡区域在今天和未来相互关联，我们预计这两种风险在未来两年左右会减弱，＂他指出。(完)
(编译 龚芳；审校 石冠兰/于春红)
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。
路透上海4月7日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，受今年地方债开启发行 推动，3月债券托管量大幅增加4,141亿元，期末余额为442,538亿元。多数机构当月净增持 债券，其中境外机构增持中国国债23亿元，结束此前连续两个月的减持。 上海清算所近期亦公布了3月统计数据，期末固定收益产品托管总量为158,860亿元，3 月净增5,109亿元。同业存单当月新增4,743亿元仍为主力，中期票据增加1,017亿元，超短 融和短融托管量分别下降227亿元和558亿元。 中债登数据显示，境外机构3月末在银行间债市托管量共计7,616亿元，当月增加122亿 元，亦终结此前连续两个月减持，不过一季度累计仍为减持172亿元；期末境外机构共持有 国债4,203亿元，占比约55%。 从按投资者分类的债券托管量来看，全国性商业银行、农村商业银行、保险机构、基金 类机构3月均增持债券，当月分别净增持808亿元、471亿元、466亿元和704亿元。 值得注意的是，城市商业银行当月逆势净减持债券530亿元，扭转此前两个
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发表鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国在叙利亚一空军基地发射巡航导弹，对叙利亚部队周四据称使用化学武器攻击做出回应。 一位美国官员称，已经完成此次攻击。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.40日圆，本周迄今跌幅为0.9%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 上述要求匿名的美国官员称，位于地中海的美国海军军舰发射了大约50枚战斧导弹。打击目标之一是霍姆斯的一个空军基地。关于该目标的更多详细情况以及打击结果目前还不得而知。 本周叙利亚城镇Khan Sheikhoun发生化学武器袭击，特朗普在发出攻击命令的前一天将矛头指向叙利亚总统阿萨德。化武袭击导致至少70人死亡，其中包括许多儿童；叙利亚政府否认发动了此次袭击。 在叙利亚国内发生毒气袭击之后，美国总统特