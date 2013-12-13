台湾金融：货币型基金不再强制配息，有助规模成长--报载

路透台北12月13日 - 台湾本地媒体报导，金管会已发函投信投顾公会通知，财政部已同意货币基金不必再强制配息，货币基金将具免税效益。这有利货币型基金规模展开，对货币市场也具资金挹注的效果。

路透尚未能取得金管会及投信投顾公会的回应。

本地经济日报报导，货币基金因变现性高，成为大额资金短期停泊的工具，没有课税问题后，货币基金将更具诱因，对于法人及大户资金的停泊也更有弹性。

根据信托投顾公会最新统计，到今年11月底止，目前台湾境内的货币基金共有47档，规模为8,338亿台币。

经济日报引述金管会官员昨日表示，财政部曾在2004年有一规定，要求货币基金必须强制配息，配息后投资人有所得，等于就要课税。

实务上，不少投资人为了避免被课到税，多会在配息前赎回，等到配息后再申购，如此不但投资人领不到配息，政府也课不到税，也让货币基金忽胖忽瘦、长不大。在金管会与财政部沟通多年后，财政部最近同意不再要求货币基金强制配息。

据了解，金管会在上月底发函投信投顾公会指出，财政部已在10月22日函覆金管会，同意投信事业新募集的货币基金，可以免依2004年1月规定强制配息。

官员表示，不要求强制配息后，等于没有课税问题，除新募集的货币基金可适用外，现有的货币基金，如果仍有强制配息者，未来也可以透过修改契约，改为不强制配息。

报导引述未具名的官员指出，当年结构债风波后，债券型基金逐步从类货币型基金，转型为货币基金，到2010年底已全数转换完成，当初转换时，财政部曾同意这批货币基金免强制配息。