港报财经评论：股票与砖头待逆转--信报12月13日

股票与砖头待逆转/ 习广思

环球股市要进一步涨升，需要有新的资金。事实上，中港股市并不缺资金，只是欠缺信心，特别是A股。投资者对股票有戒心，最终造成近年两个主要现象，一是资金不多推不起指数，却在二三线细股身上赚钱，或一窝蜂拥入个别板块，以致个别股票及板块升势惊人，形成牛市二期典型现象；二是资金泊入有信心的资产，由于美国联储局持续低息政策，所以资金的选择包括债券、黄金、砖头及人民币。展望2014年，股市要再上升，需要落后板块接力回升，推动大市，即港股要再升需要中资金融股配合；其次，资金需要由债市及楼市流出，过程或者会很缓慢，但债市在今年中信心开始动摇，本港楼市在低息及供求因素支持下，不致大跌，但想入市的资金若犹豫的话，资金亦有流入股市的憧憬，关键仍在于信心。基金经理林少阳提及这点，如果过去一年离开本港楼市的资金，有机会回流到股市，加上外资对中国内地经济观点改变，港股有机会在明年跑赢东南亚股市。

楼市资金回流到股市，只是一个乐观预期，最后会否发生，投资者只能观望；正如去年底全世界估计，债市资金会大规模回流股市，最终虽然没有发生，但也不能完全否定这个推论。根据资金流反映，资金自6月开始弃债从股，只是规模及速度均未如预期，却是支撑美股持续上升的动力；故即使预期本港楼价难大跌，但楼市交投淡静，继续令资金更加投资无门，当股市有起色时，相信股市会是一条出路。瑞银私人银行在展望报告中编制的两张图表，亦非常值得参与。比较美股及港股的话，标普500指数自2011年大幅跑赢恒生指数；再比较纽约楼价及本港楼价的话，香港楼价则大幅跑赢纽约。在联系汇率挂钩下，美国及本港均面对长期低息环境，但资金选择却不一样，港股在中国经济因素拖累下表现落后，反之美股却在量宽政策下持续上升。

如果退市将引发资金重新配置的话，投资者离弃昂贵资产，转而购买落后资产的话，那么美股升势或将放慢，美国资金会改以买砖头为先；至于港股则有机会追落后，资金将逐步、缓慢地离开砖头市场。港股持续整固，中资股回落拖累大市，看淡的投资者杀牛未止，恒指昨跌穿250天线，收报23,218点；大市成交额715亿港元，沽空比率回落至7.9%。欧美市场有退市忧虑，拖累亚洲股市气氛，投资者多选择按兵不动，及至中国内地拆息回升，加上年结资金紧张的因素，港股短期仍处于拉锯局面，但投资者不宜看得过淡，部分强势股续可吸纳，期待圣诞节前后的年结派对。(B02)

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美汇反弹指日可待/ 苏子

近期汇市最令人感到意外的是美汇指数不升反跌，以及欧罗兑美元可以出现愈升愈有的强劲势头。其实，早前不少投资者因为深信联储局即将收水，有利美元大幅上升；加上欧洲央行可能实施负存款利率，故在1.36附近入市建立欧罗兑美元短仓有极高赢面。殊不知美国近期公布多个利好数据，虽然已成功令市场相信联储局有望提前在本月收水，但美汇指数却出现不升反跌的相反走势，昨天已经跌破80心理关口；至于欧罗兑美元更早已向上连破多个重要阻力关口，前晚已升至1.381高位，直逼今年的1.3832高位。

近期美汇指数及欧罗兑美元的走势可说是与市场的预期完全相反，而且是在没有重大消息情况配合下出现这种异常走势，相信近期这种异常走势是由技术因素驱动，故不会维持太长时间。换言之，即美汇指数稍后将很快便可止跌回升；至于欧罗兑美元亦会在欠缺跟进买盘支撑下，扭转近期的强劲势头。近期汇市表现较正常的便是美元兑日圆，因为其一浪高于一浪的走势正与市场所希望见到的完全配合。下一步市场最希望见到的，自然是美元兑日圆可以在今年结束前成功突破今年的103.73高位。

在不少投资者心目中，若今年结束前美元兑日圆仍乏力创出今年新高，那便是不正常的走势。且看看美元兑日圆稍后能否正常地成功创出今年新高，倘若汇价不正常地不升反跌，那便要小心市况有变。而日圆汇价亦有可能在市场一片看淡声中突然大幅回升，杀一众看淡的投资者一个措手不及。目前日本的通胀回升是建基于日圆贬值之上，而不是工资的上升，故目前日本的通胀可说是不利经济复苏的“坏通胀”，因此，稍后日圆再显着下挫，若工资始终不肯明显上升，只会令“坏通胀”对日本经济及民生的负面效果更为明显，使日圆贬值对日本经济的复苏步伐产生反效果情况；再加上日圆本身亦具备避险功能，在环球股市正位高势危下，日圆突然大幅回升的可能性不容抹煞。(B09)