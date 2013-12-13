《全球重要经济事件一览表》--12月13日-12月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月13日(五)

巴黎--英国央行总裁卡尼、法国央行总裁诺亚及欧洲央行执委科尔将参加法国财政部一会议(0800)。

巴黎--欧洲央行执委科尔出席法国经济财政部举行的专题讨论会“迈向金融去全球化的新时代？”(0945)。

塔林--“北欧--波罗的海金融联系与挑战”会议。演讲者包括：IMF副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行执委冈斯坦西欧和韩伟森等。

安特卫普--欧洲央行执委普雷特就“危机时期的欧洲央行作用”发表讲话(1115)。

12月14日(六)

摩纳哥、法国--第六届世界政策大会(至12月15日)。发言嘉宾包括：前欧洲央行(ECB)总裁特里谢和欧洲央行执委科尔。

12月16日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济与货币事务委员会参加季度例行听证会(1400)。

苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克就该央行的资产管理操作发表讲话(1700)。

魁北克--加拿大财长费海提会见各省财政官员，将讨论退休金改革(1900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月17日)。

12月17日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(1900)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在上议院发表讲话(1535)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定(0830)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参加第26届澳洲金融与银行业会议(Australasian Finance and Banking Conference)小组讨论(0015)。

悉尼--澳洲央行公布12月货币政策会议记录(0030)。

堪培拉--澳洲央行总裁史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会会议(2230)。

12月18日(三)

华盛顿--在美国联邦公开市场委员会举行为期两天的议息会议后，美联储主席贝南克举行媒体简布会(1930)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

布鲁塞尔--欧盟财长会议。

法兰克福--欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定发布(至12月19日)。

12月19日(四)

暂无重要经济事件。

12月20日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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