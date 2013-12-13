港报财经评论：赌股未升完，关键在中场--经济日报12月13日

赌股未升完，关键在中场/ 林瑞芬

中国信达 解冻资金未如预期变作及时雨，恒指或进一步回补裂口至23,000左右，昨收23,218，跌120点。信达收报4.5港元，较招股价3.58港元涨25.7%。野村出报告都算快，目标看5.1港元。

见中国内地股市昨只是牛皮，上证只是微跌1.37点或0.06%至2,202，但恒指及国指跌幅分别为0.51%及1.01%，多过上证。恐怕是市场在担心下周二及三联储局议息的结果，会启示未来减买债的时间表。有联储局亚特兰大储备银行行长指，有官员正重新开始探讨下调银行超额准备利率的可能，以期让投资者相信，缩减买债券规模并不等同于收紧货币政策。其实，量宽量缩，乃循环过程，联储局未来只有向市场给出清晰的指引，降低投资者对不确定因素的忧虑，才能减市况之波动。事实上，联储局就收紧货币政策的条件还不足够，近月失业率虽降，但是在更多人放弃找工下之技术因素致令失业率下降，有认为有需要降低失业率的参考水平，由6.5%降至6.0%，才触动收紧货币的门钟。下周联储局若又无提示，相信市场或有一阵子反弹，但反弹过后，仍会死心不息地以将量缩而抑股势。

港股自月初以来，温和回调，近24,000而回，昨以23,218收市，23,500确认失守，升势不如前所预期为劲，目前已回补裂口中，23,000忌失守，若再以大成交额失守，当再谨慎重检对未来走势的看法。对未来判市，更多看中国因素，中央就未来一年之工作计划定向，就改革的部署要更多的提示。改革机车已动，现今至未来一年，经常有新政及改革的消息披露乃闲事。改革进入推进期，信心有所修复，但强调风险是伴随。引述中信证券认为要特别留意局部信用风险可能在明年发生。这是建基于今年下半年以来，流动性紧平衡持续时间较长，息率亦已向上升一段时间，利率市场化有进无退，形成明年上半度融资本成本平均来讲会提升50个百分点，综合考虑目前非金融企业与地方政府杠杆率较高、房地产调控也将持续、传统产业产能去化在明年会加快、地方政府性债务升级会揭露一些结构性的风险，这可能都有机会引发金融风险的急升。事实上，存款保障制度已在日程中，本周银监会披露，将尽快推出银行破产条例，此等消息揭示，中央包底之时代过去，银行业要靠经营者的智慧去控制风险。(B04)

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影子银行困扰， 金融股恐震荡/ 余少文

虽然中国内地股市未受美股下跌影响，但国企指数昨日终失守11,000点，尽管中国内地11月信贷投放活跃，但银行表外业务显着回升，或会牵动中央忧虑影子银行的神经。美股下跌，A股只能靠稳，沪深300指数只跌两点，收报2,410点。国企指数昨日曾低见10,913点反弹，全日跌111点或1%，收报10,962点，成交额143亿港元，不足30%主板H股逆市上升，表现最好当然是首日上市的中国信达 ，同日上市的秦港股份 则随大市下跌。而红筹指数跌36点或0.8%，收报4,572点，成交额53亿港元。而一直担心的流动性问题，虽见银行同业拆息回落，紧张情况似乎缓和下来，如1个月同拆息过去两个多星期由6.704%降至昨日5.4155%。只是1个月拆息过去半年反覆上升走势未变，尤其临近年尾以及明年农历新年在1月底，流动性紧张将会来临，届时或影响A股走势。

当然，人民银行前日公布的11月金融数据显示，中央对信贷投放有松动迹象，因为过去第四季新增贷款都是全年最低，但11月新增贷款同比升19%至6,246亿元人民，是近年最多的11月新增贷款，环比升23%也是近年11月最大环比升幅。而首11个月新增贷款达8.4万亿元人民币，已超过去年8.2万亿元人民币，相信全年可达9万亿或以上，符合今年初的预测。不过，货币供应中的M2只微降0.1个百分点至14.2%，跟中央定下的13%仍有一段距离，若然要达标，收紧流动性在所难免，维持现状则达标无望，看下中央要达标还是要流动性稳定。

虽然央行仍未公布11月份外汇占款数字，但央行自上周二进行逆回购操作后，至今未有再进行逆回购，显示央行认为目前流动性充裕；尤其在人民币升值因素下，资金继续流入中国内地，也会支持流动性和贷款空间，从而支持11月社会融资规模达1.23万亿元人民币，是有数据以来最大的11月社会融资规模。然而，11月来自委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票的表外业务，合计金额3,779亿元人民币，占社会融资规模31%，跟上月一样。由于中央今年中曾打击影子银行，表外业务在5-7月一度萎缩，但8月开始反弹，目前维持在高水平。由于影子银行的资金，不一定流入实体经济，过去便因社会融资规模受表外业务急增而录得不俗增长，惟经济增长不升反降，若然影子银行问题反弹，一定会触动中央的神经，不排除又会出招打压，对金融股会带来震荡。(B05)