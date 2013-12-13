中国外汇：无形之手渐趋主导人民币汇率，短期仍有小幅升值需求--新华

路透上海12月13日 - 新华社周四刊出的财经观察指出，近期人民币兑美元汇率中间价持续走高，最近一周连续刷新汇改以来新高，年内升值幅度已达2.76%。分析人士称，这说明人民币汇率逐渐由市场无形之手决定。而从市场供需角度看人民币汇价未来仍有小幅升值需求。

新华社援引中国农业银行金融市场部副总经理杨德龙的话称，这波快速升值行情主要与近阶段实体经济企稳反弹、特别是出口行业的快速复苏有关。

杨德龙指出，出口的强劲复苏和贸易顺差的高企推动外汇资金流入和客户净结汇压力攀升，市场呈现外汇供大于求的局面，这是近期人民币汇率出现升值走势的主要原因。换句话说，是市场供求因素推动人民币汇率出现走强趋势。

他并表示，短期看由于外部经济环境的转暖，出口行业企稳反弹的趋势仍将持续，因而出口带来的外汇资金流入和银行代客结售汇压力依然存在，人民币从市场供需角度看仍有小幅升值需求。

杨德龙并称，虽然中国贸易顺差近年来有所反弹，但贸易顺差占国内生产总值(GDP)的比重已连续数年低于4%，基本实现了经常项目的均衡发展。

“贸易顺差占GDP比例与人民币升值幅度呈现一定的正相关性，从这一层面上讲，尽管今后人民币汇率在市场化机制主导下会有阶段性波动出现，但总体上已比较接近于合理均衡水平。”他表示。

报导并援引汇丰集团外汇策略环球主管潘达维的话称，这表明中国货币当局正在采取更加灵活、更加开放的汇率政策，其政策取向更加尊重市场力量。

周四人民币兑美元汇率中间价报6.1115，结束连续多个交易日上涨的行情。交易人士对路透表示，本轮升值让此前积攒的升值动能有所释放，但境内外市场也都产生一些美元回补需求。随着境内外价差缩窄和交缠，短期内可能陷入相互观望、等候更多方向指引的盘整状态。

中共十八届三中全会在全面深化改革若干重大问题的决定中指出，完善人民币汇率市场化形成机制，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，加快实现人民币资本项目可兑换。