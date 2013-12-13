《台湾重要政经日程》--12月13日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
===================今日重要政经消息=============================
12/13(五)
--09:00 立法院院会。
--12:20 央行标售两年期定存单，预计金额100亿台币，16日发行。
--13:30 台湾经济的未来与挑战论坛。
================================================================== *12/17(二)
--14:00 研究机构IDC举办2014年高科技论坛。
12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
12/23(一)
--8:30 主计总处公布11月季调失业率，10月为4.17%。
12/24(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
12/25(三)
--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。
12/26(四)
--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。
--17:00 台湾央行召开第四季理监事会议，宣布利率决定，重贴现率现为1.875%。
2014年
1/1(三)
--元旦金融市场休市一日。
1/6(一)
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。
1/7(二)
--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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