中国金融：银监会首度出台社区银行统一规范性要求--报载

路透上海12月13日 - 上海证券报周五报导，中国银监会近期下发通知，明确要求社区支行、小微支行设立应履行相关行政审批程序，实行持牌经营；而未取得金融许可证的，应转为自助银行或终止营业。这是监管层首度就发展迅速的社区银行出台统一的规范性要求。

这份名为《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》指出，此前部分银行设立的“自助银行+人”的咨询型网点应规范界定为社区支行、小微支行，应按照程序提出设立申请，履行准入程序；并规定社区支行、小微支行与传统支行的命名原则保持一致，统一规范表述为“银行名+城市+街道或社区名+社区支行或小微支行”。

通知指出，社区支行、小微支行应按许可的经营范围展业，不得将业务外包。社区支行、小微支行实行有限牌照经营，一般不办理人工现金业务，现金业务主要依托自助机具办理；同时，社区支行不办理对公业务，小微支行单户授信余额不超过500万元。社区支行、小微支行可结合实际错时经营。

该通知还表示，申请设立社区支行、小微支行的中小商业银行应满足以下条件：一是监管评级良好；二是零售业务与小微企业金融服务基础较好；三是分支机构管理能力较强；四是资本充足率等主要监管指标符合监管要求。

近年来，社区银行成为个别大行和股份制银行跑马圈地的重点，以实现渠道下沉，延伸服务网络。其中民生银行 、兴业银行 、光大银行 、中信银行 、浦发银行 等一批股份制银行较有代表性。2013年，民生银行的社区银行开始向全国各大城市铺设。此后其他股份制银行也纷纷加入。 报导指出，由于监管层此前并没有出台统一的监管政策，只有部分省市银监局出台过相关规范文件，如江苏、重庆、深圳等地。正是由于监管政策的不统一，各家银行在各地所采取的模式不一，同时也给银行开展此项业务带来一定的政策风险。

“尽管部分股份制银行的社区银行布局可能因该文件受到影响，但从另一角度而言，该文件的出台将打消很多银行的疑虑，从而加快该项业务的布局，”报道援引业内人士称。