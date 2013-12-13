《中国报摘》--其他报纸重要消息12月13日

**上海证券报**

--权威人士透露，监管部门正稳步推进并购重组的市场化改革，不断提升并购重组市场化水平，下一步将进一步完善并购重组相关制度，修订《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》。

--个股期权模拟测试将以四只个股，两只ETF作为测试标的。这四只个股分别是工商银行 、中国平安 、中国石油 及贵州茅台 ，两只ETF则为50ETF及180ETF。

--近日相关部门下发《期货公司客户资产管理业务管理办法》，在业务范围上放宽限制，受限“一对一”的期货资管业务或将“松绑”。

--金融街 称，预计2013年全年营收约197亿元人民币，比上年同期增长约14%；净利润约27.2亿元，比上年同期增长约20%，因房地产业务向好所致。

**证券时报**

--清科研究中心最新数据显示：2013年前11个月中国并购市场共完成交易1,015起，同比上升23.8%；披露金额的并购案例总计932起，共涉及金额726.23亿美元，较去年同期上涨65.8%。

**金融时报**

--中国银联宣布携手7家发卡机构，启动基于银联移动支付平台的NFC手机支付全国推广活动。这意味中国银联联合机构共同推动的移动支付布局，已从局部试点进入全国推广阶段。

**人民日报**

--记者获悉，今年全年新增就业有望突破1,266万人，实现就业“四连增”。 （完）