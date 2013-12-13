《中国报摘》--其他报纸重要消息12月13日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
**上海证券报**
--权威人士透露，监管部门正稳步推进并购重组的市场化改革，不断提升并购重组市场化水平，下一步将进一步完善并购重组相关制度，修订《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》。
--个股期权模拟测试将以四只个股，两只ETF作为测试标的。这四只个股分别是工商银行 、中国平安 、中国石油 及贵州茅台 ，两只ETF则为50ETF及180ETF。
--近日相关部门下发《期货公司客户资产管理业务管理办法》，在业务范围上放宽限制，受限“一对一”的期货资管业务或将“松绑”。
--金融街 称，预计2013年全年营收约197亿元人民币，比上年同期增长约14%；净利润约27.2亿元，比上年同期增长约20%，因房地产业务向好所致。
**证券时报**
--清科研究中心最新数据显示：2013年前11个月中国并购市场共完成交易1,015起，同比上升23.8%；披露金额的并购案例总计932起，共涉及金额726.23亿美元，较去年同期上涨65.8%。
**金融时报**
--中国银联宣布携手7家发卡机构，启动基于银联移动支付平台的NFC手机支付全国推广活动。这意味中国银联联合机构共同推动的移动支付布局，已从局部试点进入全国推广阶段。
**人民日报**
--记者获悉，今年全年新增就业有望突破1,266万人，实现就业“四连增”。 （完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选