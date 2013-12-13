港报社评：何时可以摆脱奶粉问题困扰，市民有权知道--明报12月13日

限奶令实施接近10个月，期内政府就理顺奶粉供应做了大量工作，但是“十．一黄金周”前后的压力测试，证明情况并无改善，坊间一度揣测政府藉压力测试为撤销限奶令搭下台阶，但是测试结果使政府不敢轻举妄动。

十．一黄金周压力测试报告显示，仍然发现各区有不同程度缺货，平均缺货率以北区最严重，达24%，其次是屯门和东区，分别达15%；较多家长选用的美赞臣奶粉，平均缺货率29%，在北区更高达47%。压力测试显示，药房存货与供应商补货，完全达不到要求，政府若撤销限奶令，形同政治自杀。

我们认为，政府应该从头检视奶粉供应问题，研议对策。

（1）内地制造的奶粉在内地民衆心目中，一日未能成为“放心奶粉”，则对本港奶粉需求就存在一日，随着内地民衆收入日增，而且已经放宽一孩政策的情况下，本港奶粉只会愈来愈抢手。

（2）10个月实践下来，政府未能促使供应商及时补货，药房等零售点，甚至连锁店的缺货现象依旧，检视政府与供应商的关系，很难想像政府可以强制供应商做好补货，确保供应不缺只会沦为口号。

（3）奶粉券计划全港仅95间药房参加，而且计划设计和运作有诸多问题，不仅未能方便家长购买，而且价钱可能更高昂；同样地，即使加入了“妈妈会”，也不一定可以买到奶粉，而且价钱或许较高，打击了家长入会的意欲。

水货集团的破解招数，限奶令的力度有减弱之势，另外，限奶令深化了内地与本港的隔阂，也损害了香港作为自由港的形象。所以，限奶令已经完成了它的阶段性作用，应该隐退，问题是在供应不顺、管理效果不彰情况下，政府可以怎么做。

据知政府中人私下说不采用澳门做法的原因，包括本港人口远多过澳门；澳门做法等同政府协助家长购买奶粉，益了奶粉供应商；本港已有“妈妈会”和奶粉券计划。除非港府提出使人信服的理由，证明澳门的做法不适合香港，否则港府应该师法澳门，摆脱奶粉问题的困扰.(A04)