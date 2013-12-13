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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 09:10 BJT

全球金市：金价在上日重挫后持稳，美联储缩减刺激疑虑犹存

周四数据显示，美国11月零售销售坚稳增长，进一步证实经济正在走强，这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更加接近削减货币刺激措施。

今年以来，金价已经下跌27%，料将13年以来首次年线走低。

南非矿工联盟周四称，已与全球最大黄金生产商Anglo American Platinum 达成涨薪协议。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1225.6 2 0.16 -26.81

现货银 19.46 0.01 0.05 -35.73

现货铂金 1357.24 -1.51 -0.11 -11.58

现货钯金 714.72 0 0 3.28

COMEX期金 1226.8 1.9 0.16 -26.79

COMEX期银 19.485 0.03 0.16 -35.71

汇率

欧元/美元 1.3746

美元指数 80.238

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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