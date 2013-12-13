全球金市：金价在上日重挫后持稳，美联储缩减刺激疑虑犹存

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
周四数据显示，美国11月零售销售坚稳增长，进一步证实经济正在走强，这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更加接近削减货币刺激措施。
今年以来，金价已经下跌27%，料将13年以来首次年线走低。
南非矿工联盟周四称，已与全球最大黄金生产商Anglo American Platinum 达成涨薪协议。
--------------------------0039GMT-------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1225.6 2 0.16 -26.81
现货银 19.46 0.01 0.05 -35.73
现货铂金 1357.24 -1.51 -0.11 -11.58
现货钯金 714.72 0 0 3.28
COMEX期金 1226.8 1.9 0.16 -26.79
COMEX期银 19.485 0.03 0.16 -35.71
汇率
欧元/美元 1.3746
美元指数 80.238
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选