港报社评：提高警惕对付阴险病毒--星岛日报12月13日

本港至今发现两个感染H7N9流感的病人，港人吃鸡的兴致未见大受打击。首名新流感患者去过的龙岗区，现在有两个街市验出这个病毒，进一步敲响防疫警钟。

今次H7N9病毒潜入香港，没有引起像1997年H5N1的全城恐慌，毋须全城杀鸡，原因是港人相信两宗个案都是在深圳感染，本地鸡仍然安全，当局对病毒的防治都有确切掌握。此外，新流感致命率虽然高达三成半，在本港则至今没有如肺链球菌般夺人性命。

发现了首宗H7N9病症后，医疗衞生当局已经启动了应变机制，一些大厦加强了防疫措施，当局禁止入口深圳鸡场活鸡，并且警告港人到内地不要接触禽鸟。但部分港人不听忠告，继续从深圳买活鸡，宰杀后带来香港。有中港车牌客货车专门接载这类“师奶团”，估计每天至少有一百只未经检疫的鸡来港。

H7N9“阴险”之处在于深藏不露，不少禽流感病毒会令鸡只严重不适，产生俗称的“发鸡瘟”，但是鸡只感染H7N9却往往并无异样，病毒传染至人，才显露其狰狞面目。因此，当局现在与深圳合作，将引入血清测试，有助加强对病毒的侦测和围堵，成功关键在于发现病毒迹象后的应付措施。

今次龙岗两个街市有三个环境样本验出这病毒后，场内鸡档早上继续开市，下午才遭劝喻暂停卖鸡，进行消毒，反应较慢。此外，街市一带常有个别农户自己带鸡来卖，这些鸡只都没有经过检疫和消毒程序。为保障深港两地居民健康，深圳当局要改善对街市和鸡场的管理，而港人则要提高风险意识，不要以为在当地买到没有病容的鸡只就保证安全.(A06)