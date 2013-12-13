国际油市：美国原油期货小幅跌向97美元，因市场担心美联储缩减QE

全球金市：黄金触及五个月高点，此前美国对叙利亚发动军事打击
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
根据Seaway Twin的持有者之一，该油管线可能会在明年第二季启用。
美国总统奥巴马向国会争取暂缓对伊朗实施新制裁的努力，周四得到重要的支持，美国参议院金融委员会主席否决了加强对伊朗的制裁。
墨西哥国会周四压倒性地通过开放该国油气业，欢迎民间投资。
艾克森美孚 (Exxon Mobil) 表示，在2010年和2040年之间北美石油产量料将增加逾40%，主要拜技术进步所赐。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。