国际油市：美国原油期货小幅跌向97美元，因市场担心美联储缩减QE

根据Seaway Twin的持有者之一，该油管线可能会在明年第二季启用。

美国总统奥巴马向国会争取暂缓对伊朗实施新制裁的努力，周四得到重要的支持，美国参议院金融委员会主席否决了加强对伊朗的制裁。

墨西哥国会周四压倒性地通过开放该国油气业，欢迎民间投资。

艾克森美孚 (Exxon Mobil) 表示，在2010年和2040年之间北美石油产量料将增加逾40%，主要拜技术进步所赐。(完)

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