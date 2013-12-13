港报社评：耶伦与费希尔搭档，美国退市稳字当头--信报12月13日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
美国联邦储备局去年“双十二日”推出第四轮货币量宽（QE4），到昨天刚好一周年。从当前美国经济复苏现况看，联储局缩减每月购债规模已成定局，无论是今年底或明年初采取行动，相信也不会引起市场剧烈震荡，反而联储局会否改变指引利率框架的指标，明显成为平稳退出的关键。
过去一年，美国经济已走出去年第四季的低谷，GDP增速由0.4%回升至今年三季度3.6%，失业率由去年12月7.8%下滑至今年11月7%，明显有所改善，但却不具备稳定条件支持联储局大胆退出。
美国商务部昨晚公布11月零售销售，按月增加0.7%，优于市场预期。衡量财务负担比率亦由去年第四季15.15%回升至15.34%；再印证上月纽约联邦储备银行公布今年第三季家庭负债与信用报告，家庭未偿还债务环比增加逾1,400亿美元，总数仍高达11.3万亿美元，与2008年第三季高峰比较，低约一成。
最新截至12月7日止当周，美国初领失业金人数增加近7万人，结束过去三周回落状态，可见无论从就业或消费改善的稳定性衡量，美国在启动退市初期，缩减购债规模应不大，避免破坏复苏的基调。
总括来说，料联储局于今年底或明年初开始减少买债，如今问题的关键并不在于启动的时间，而是在于联储局如何与市场沟通，在缩减购债规模的同时，还会采取什么政策工具，去稳定市场对于央行继续维持宽松环境的信心。
无论如何，联储局四轮QE在银行体系所积累的大量超额准备金，怎样平稳转化为信贷和货币供应量，看来是一个相当缓慢的过程。若耶伦和费希尔的搭档组合能够成事，相信退市步伐将更着重“稳字当头”.(A02)
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路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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