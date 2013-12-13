港报社评：一手供应增，未成楼价大跌压力--经济日报12月13日

有报告指明年本港一手新盘供应将增36%至1.7万个，惟仍未达2万个的供需平衡点。且本港发展商明年应续有序推盘，故明年楼市纵有调整压力，应难大跌。

从大环境而言，两个支撑楼价的宏观因素仍未变。一是明年纵有1.7万个一手住宅应市，惟仍和楼市供求平衡水平有差距。二是美国储局明年会退市减买债，惟最快都要2015年才加息，加上欧、日央行短期内或加码放水，明年环球资金仍续滥，此将令本港资金仍充裕、按揭利率续低企。

此外，本港楼市亦受市场微观因素左右，尤其发展商推盘策略，以及二手市场气氛。但相信这两项因素，仍未对本港明年楼价构成大幅调整压力。

就发展商推盘策略而言，要看的有两方面。一方面，发展商目前的新盘定价策略，表面定价仍是贴市价，而非劈价推售，只会提供不同名目的优惠和折扣，以作招徕。这种定价策略，既能吸引买家入场，亦未有令市场感到很大的减价压力，故未有令整体楼价带来显着冲击。

另一方面，近期有多个新盘密集推出，此应因一手楼销售新例拖慢上半年销情，故发展商冀加快推盘赶业绩，惟此却未有打乱发展商推盘秩序，相信因楼市购买力仍算充裕，有足够能力消化新盘，故发展商仍避免相同地区、相近客路的楼盘同期推出互撼，未有形成刻意抢客、争相劈价的现象。

二手市场方面，近期多区都有新盘推出，令同区二手交投冰封，惟普遍二手业主持货能力仍强，宁可续持有单位或转为出租，未有劈价与发展商抢客；且发展商频以灵活的财务安排、税务优惠等，进一步吸走二手客源，二手市场陷入买卖两闲、价格僵持局面，未推动大市明显调整。

支撑楼市的宏观因素既难大变，上述微观情况在明年亦很大机会维持，只要发展商续贴市价有序推盘，而非变招劈价，二手楼市亦续拉锯，那明年楼价虽易跌难升，但实际跌幅相信将有限.(A12)