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货币新闻 | 2013年 12月 13日 星期五 09:16 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月13日至12月20日

汤森路透12月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月13日至12月20日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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12月17日 AMC Q1 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.55 12 0.61

12月18日 12:30 Q2 2014 联邦快递(FedEx) 1.63 28 1.39

12月18日 BMO Q2 2014 General Mills, Inc. 0.88 17 0.86

12月18日 BMO Q4 2013 Lennar Corp. 0.62 22 0.56

12月18日 AMC Q2 2014 甲骨文(Oracle) 0.67 33 0.64

12月18日 AMC Q2 2014 Paychex 0.42 23 0.41

12月19日 BMO Q1 2014 Accenture 1.09 19 1.06

12月19日 BMO Q2 FY14 ConAgra Foods 0.56 14 0.57

12月19日 BMO Q2 2014 Darden Restaurants 0.22 27 0.26

12月19日 AMC Q2 2014 耐克公司(耐吉/Nike) 0.58 26 0.57

12月19日 AMC Q3 2014 红帽(Red Hat, Inc.) 0.35 31 0.29

12月20日 BMO Q3 2014 CarMax, Inc. 0.48 14 0.41

12月20日 BMO Q1 2014 Walgreen Co 0.73 23 0.58

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

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美国上市公司业绩公布日程表

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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