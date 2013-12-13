港报社评：防范禽流感，港深需加强对接--文汇报12月13日

自从出现两宗输入型H7N9禽流感病例后，本港已采取源头控制措施，暂停深圳活鸡供港安排。但深圳其中一个验出病毒的肉菜市场的鸡档，如常出售活鸡。港深人流频密，香港虽然采取暂停深圳活鸡供港安排的源头控制措施，但却难以防范往来人流将H7N9病毒带入香港。当务之急，两地有关当局应尽快沟通协商，加强在病毒源头控制、防疫措施等方面的对接，这对港深防范禽流感都有好处。

港深两地的防疫措施应该对接。香港在街市加强了卫生清洁消毒措施，但深圳一个验出禽流感病毒的肉菜市场，市场内的卫生环境仍然恶劣，各商户及居民出入街市时，都没有戴上口罩。本报记者昨到访两街市，政府人员已开始清洗消毒工作，并停售家禽。

本港先后有两人在去过深圳后感染H7N9，当时港方专家已相信，深圳应有家禽市场有病毒，检测结果正好印证了港方专家的推测。但深圳方面表示，香港的两宗禽流感确诊病例，均没有证据表明两人发病与龙岗区检测出来的阳性样本有直接关联。实际上，问题的要害不在于香港的禽流感确诊病例责任在哪一方，而是需要双方尽快确定确诊病例感染源头，以便采取防范措施。

广东省疾控中心承认，广东省内散发性感染病例的风险高，但暂时看不到有大规模扑杀家禽需要，但应在病毒源头控制、防疫措施等方面与香港对接，这无论对控制广东省内散发性感染病例的风险，还是防范香港继续出现更多的输入型病例，都是必要的。双方应该通过加强合作达到互助互利的目的.(A04)