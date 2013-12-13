《香港报摘》--其他报纸重要消息12月13日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
*明报：
--光大国际 此前配售的股份七成由厚朴创办人之一的王忠信旗下基金RRJ认购，RRJ因而成为光大国际第二大股东。
*星岛日报：
--中国移动 终端公司副总经理唐剑峰称，中移动的任务是加快4G普及，预计明年上半年会先推出超过50款手机，但会倾向补贴4G手机，直至2015年就会以4G手机销售为主。
*苹果日报：
--中国平安保险 今年首11月保费收入按年升14.56%至2,453.11亿元人民币，单计11月份保费为212.59亿元，按年及按月分别升17.86%和7.54%。
*东方日报：
--物业代理美联集团 及旗下美联工商舖 齐发盈警，前者预料截至今年12月底止年度业绩将录得亏损，后者盈利则显着倒退。
*文汇报：
--评级机构标普的报告指出，未来两年中国内地保险公司需要资金约2,000-2,700亿元人民币，以支持资本持续增长以及覆盖保单、负债及经营上的风险。
*大公报：
--中国人寿 今年首11个月累计保费收入为3,110亿元人民币，较去年同期的2,988亿元，增加4.08%。（完）
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路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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