《香港报摘》--其他报纸重要消息12月13日

*明报：

--光大国际 此前配售的股份七成由厚朴创办人之一的王忠信旗下基金RRJ认购，RRJ因而成为光大国际第二大股东。

*星岛日报：

--中国移动 终端公司副总经理唐剑峰称，中移动的任务是加快4G普及，预计明年上半年会先推出超过50款手机，但会倾向补贴4G手机，直至2015年就会以4G手机销售为主。

*苹果日报：

--中国平安保险 今年首11月保费收入按年升14.56%至2,453.11亿元人民币，单计11月份保费为212.59亿元，按年及按月分别升17.86%和7.54%。

*东方日报：

--物业代理美联集团 及旗下美联工商舖 齐发盈警，前者预料截至今年12月底止年度业绩将录得亏损，后者盈利则显着倒退。

*文汇报：

--评级机构标普的报告指出，未来两年中国内地保险公司需要资金约2,000-2,700亿元人民币，以支持资本持续增长以及覆盖保单、负债及经营上的风险。

*大公报：

--中国人寿 今年首11个月累计保费收入为3,110亿元人民币，较去年同期的2,988亿元，增加4.08%。（完）

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