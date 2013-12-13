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货币新闻 | 2013年 12月 13日 星期五 09:48 BJT

亚洲金融：日本提升与部分东南亚国家的货币互换协议规模--财务大臣

路透东京12月13日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本同意提高与部分东南亚国家的双边货币互换规模。本周末，日本和东南亚国家联盟(ASEAN)领导人将在东京举行峰会。

麻生太郎告诉记者，日本已经把同印尼和菲律宾的货币互换协议规模均增加一倍，分别至227.6亿美元和120亿美元，同时和新加坡重新启动规模30亿美元的货币互换协议。

他还表示，希望这些互换协议有助于稳定本地区金融市场，促进亚洲贸易和投资。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
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