版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 09:34 BJT

《汇市简讯》英镑/美元上行暂停，但动能仍旧活跃

0042 GMT

* 英镑/美元开盘跌0.15%，亚洲早盘小幅走低，日圆带动美元强势

* 根据动能研究和波林格区间上档走势，5日、10日均线将见顶

* 上行走势暂停--需尽快创出新高，或可能延续盘整

* 亚洲股市早盘走势温和--表明汇市将陷区间交投

* 纽约时段区间1.6321/1.6415为首道支撑/阻力位

* 如欲查看技术图表，请点选：(link.reuters.com/sem45v)(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐