《汇市简讯》英镑/美元上行暂停，但动能仍旧活跃

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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0042 GMT
* 英镑/美元开盘跌0.15%，亚洲早盘小幅走低，日圆带动美元强势
* 根据动能研究和波林格区间上档走势，5日、10日均线将见顶
* 上行走势暂停--需尽快创出新高，或可能延续盘整
* 亚洲股市早盘走势温和--表明汇市将陷区间交投
* 纽约时段区间1.6321/1.6415为首道支撑/阻力位
* 如欲查看技术图表，请点选：(link.reuters.com/sem45v)(完)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。