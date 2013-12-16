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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:03 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月16日

路透北京12月16日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银
行公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(12月16日-12月20日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 
    =====================================================================================

    2.基金发行  
    
      名称            基金公司        托管行       发行时间         备注   
    --------------------------------------------------------------------------   
  前海开源事件     前海开源基金   上海银行     11/15-12/16
  驱动灵活配置混合    
  
  中银理财         中银基金       工商银行     12/6-12/17
  21天债券A/B

  国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金   交通银行     11/18-12/18  
  定期开放信用债券A/C
    
  信诚月月定期     信诚基金       中国银行     11/25-12/20
  支付债券   
    
  交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行     11/25-12/20
    
  景顺长城         景顺长城基金   中国银行     12/3-12/20
  中证500ETF

  鑫元货币A/B      鑫元基金       工商银行     12/16-12/25

  景顺长城优质     景顺长城基金   建设银行     11/21-12/27
  成长股票     

  融通通源一年目标 融通基金       农业银行     11/25-12/27
  触发式灵活配置    

  安信鑫发优选     安信基金       广发银行     12/11-12/31
  灵活配置混合    
    ===================================================================================== 
    
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元) 
    
    财政部        292.8     7年       记账式国债    12/12-12/16    今年第20期债第二次续发
    财政部        150      3个月      贴现国债      12/16-12/18  
    农发行         50       3年       固息金融债      周三         今年第33期债增发
    农发行         50       5年       固息金融债      周四         今年第34期债增发
    国开行        200    1/3/5/7/10年 固息金融债      周四         第43-47期增发债 
    国电电力       58      6个月      超短期融资券    周四
      
    农发行         50       7年       固息金融债      周五         今年第22期债增发
    ===================================================================================== 
       
    4.商业银行国库现金定期存款到期
    ----------------------------------------------
       期数         金额(亿元)    期限      到期日
    
     2013年第三期     400        六个月      周四
      二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模     到期时间
                                    (亿元) 
     
     农发行         贴现金融债        115.1       上周六(14日)      
     财政部         记账式国债        260           周三
     农发行         固息金融债        222.4         周五
         
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    
   2.本周新股资金解冻
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     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    ===================================================================================== (完)

 (整理 曹巍浩； 审校 丁淑琴)
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