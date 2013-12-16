《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月16日

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透北京12月16日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银 行公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(12月16日-12月20日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 前海开源事件 前海开源基金 上海银行 11/15-12/16 驱动灵活配置混合 中银理财 中银基金 工商银行 12/6-12/17 21天债券A/B 国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金 交通银行 11/18-12/18 定期开放信用债券A/C 信诚月月定期 信诚基金 中国银行 11/25-12/20 支付债券 交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行 11/25-12/20 景顺长城 景顺长城基金 中国银行 12/3-12/20 中证500ETF 鑫元货币A/B 鑫元基金 工商银行 12/16-12/25 景顺长城优质 景顺长城基金 建设银行 11/21-12/27 成长股票 融通通源一年目标 融通基金 农业银行 11/25-12/27 触发式灵活配置 安信鑫发优选 安信基金 广发银行 12/11-12/31 灵活配置混合 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 292.8 7年 记账式国债 12/12-12/16 今年第20期债第二次续发 财政部 150 3个月 贴现国债 12/16-12/18 农发行 50 3年 固息金融债 周三 今年第33期债增发 农发行 50 5年 固息金融债 周四 今年第34期债增发 国开行 200 1/3/5/7/10年 固息金融债 周四 第43-47期增发债 国电电力 58 6个月 超短期融资券 周四 农发行 50 7年 固息金融债 周五 今年第22期债增发 ===================================================================================== 4.商业银行国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2013年第三期 400 六个月 周四 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 贴现金融债 115.1 上周六(14日) 财政部 记账式国债 260 周三 农发行 固息金融债 222.4 周五 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== (完) (整理 曹巍浩； 审校 丁淑琴)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式