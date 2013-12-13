日本股市：早盘震荡，日圆疲软提供支撑

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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路透东京12月13日 - 日本股市日经指数周五在连跌三日后走势震荡，不过交易商称美国零售销售数据强劲，导致日圆兑美元再度疲软，这应该对日股有所支撑。
日本股市通常在日圆疲软时上涨，因为出口企业在收回海外获利时受益于本币贬值。但是国内开展业务的公司将面临进口商品和原料价格上涨。
日经指数 在早盘中段持平在15,340.62点。市场交易活跃，因为周五是股指期货和期权合约的结算日，通常也会出现波动。
日经指数本周上涨0.3%，上周跌2.3%，为四周以来首次周线下跌。
日本迅销(FastRetailing) 上涨1.6%。
Fanuc 、TDK 和马自达汽车 涨幅在0.2%至0.8%之间。
日东电工 升1.1%。
东证股价指数 下滑0.5%至1,236.69点，成交量为过去90个交易日全日均值的69%。(完)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。