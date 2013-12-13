日本股市：早盘震荡，日圆疲软提供支撑

路透东京12月13日 - 日本股市日经指数周五在连跌三日后走势震荡，不过交易商称美国零售销售数据强劲，导致日圆兑美元再度疲软，这应该对日股有所支撑。

日本股市通常在日圆疲软时上涨，因为出口企业在收回海外获利时受益于本币贬值。但是国内开展业务的公司将面临进口商品和原料价格上涨。

日经指数 在早盘中段持平在15,340.62点。市场交易活跃，因为周五是股指期货和期权合约的结算日，通常也会出现波动。

日经指数本周上涨0.3%，上周跌2.3%，为四周以来首次周线下跌。

日本迅销(FastRetailing) 上涨1.6%。

Fanuc 、TDK 和马自达汽车 涨幅在0.2%至0.8%之间。

日东电工 升1.1%。