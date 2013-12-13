芝加哥期市：玉米期货下滑且本周料录得跌幅，受乙醇相关建议打压

全球金市：黄金触及五个月高点，此前美国对叙利亚发动军事打击
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
由10名美国参议员组成的一小组周四提出一项两党议案，取消在汽油中加入玉米制乙醇的强制要求，指目前法案推高食品和动物饲料价格，并污染环境。
中国周三再次拒收一批美国玉米，而且还有三批美国玉米可能遭拒，因检出未经批准的转基因成分。
美国农业部周四在其一周出口销售报告中表示，美国上周玉米出口销售在预估区间内，但大豆销售远高于预估。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 634.00 0.25 +0.04% -1.05% 655.16 20
CBOT玉米 433.75 -0.50 -0.12% -1.25% 432.04 61
CBOT大豆 1319.50 -4.25 -0.32% -1.82% 1305.23 45
CBOT稻米 $15.46 $0.00 +0.00% -0.64% $15.62 35
美国原油 $97.40 -$0.10 -0.10% -0.04% $94.96 60
汇率
欧元/美元 $1.375 $0.000 -0.02% -0.25%
美元/澳元 0.894 0.001 +0.09% -1.18% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 石冠兰)
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。