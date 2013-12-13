更新版 1-台湾金融：新募集货币型基金不再强制配息，有利规模开展

(新增官方及交易员说法)

路透台北12月13日 - 台湾金管会已发函投信投顾公会指出，财政部已同意新募集的货币型基金免强制配息，这将令新募集的货币基金具免税效益，有利货币型基金规模展开。

金管会已于11月28日发函投信投顾公会，告知财政部已同意新募集的货币型基金免强制配息，而目前尚有强制配息的货币基金也毋需再强制配息。官员表示，此案自10月底即已生效。

一位票券商资金调度人士表示，虽然先前货币基金须强制配息，但市场上现有的货币型基金当年大都自债券型基金转成货币型基金，当时得到了财政部强制配息的豁免。因此这新规定的影响，主要针对新募集的货币基金。

因此，他表示，目前债券(公债与公司债)附买回、短票市场多仰赖货币型基金的资金活水，此项改变对货币市场现况影响不大。由于前述两项投资标的都以10%分离课税，因此基金配置上都依基金经理人的偏好或市场上能供给的券源多寡为主。而若该档基金有信评上的需求，则会以公债附买回比例为高。