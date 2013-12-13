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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 09:53 BJT

****《港报快速浏览》--12月13日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：何时可以摆脱奶粉问题困扰，市民有权知道--明报                      
 港报社评：提高警惕对付阴险病毒--星岛日报                                    
 港报社评：耶伦与费希尔搭档，美国退市稳字当头--信报                          
 港报社评：一手供应增，未成楼价大跌压力--经济日报                            
 港报社评：防范禽流感，港深需加强对接--文汇报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：股票与砖头待逆转--信报                                        
 港报财经评论：赌股未升完，关键在中场--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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