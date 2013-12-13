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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 10:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌势暂缓，稍获喘息空间

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* 澳元/美元终于因获利了结而获得少量买兴

* 澳洲央行总裁史蒂文斯及总理艾保德(Tony Abbott)上日再度对澳元汇率开枪

* 澳元/美元已下跌1.3%，因此出现温和的获利了结盘也非意料之外

* 由于澳元人气如此偏空，涨势可能短暂且有限

* 澳元/美元最新报0.8945，日内波动区间为0.8913-47

* 澳洲股市在面临六日抛售之后也稍稍获得喘息(完)

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