《汇市简讯》澳元/美元跌势暂缓，稍获喘息空间

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
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* 澳元/美元终于因获利了结而获得少量买兴
* 澳洲央行总裁史蒂文斯及总理艾保德(Tony Abbott)上日再度对澳元汇率开枪
* 澳元/美元已下跌1.3%，因此出现温和的获利了结盘也非意料之外
* 由于澳元人气如此偏空，涨势可能短暂且有限
* 澳元/美元最新报0.8945，日内波动区间为0.8913-47
* 澳洲股市在面临六日抛售之后也稍稍获得喘息(完)
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路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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