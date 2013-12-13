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货币新闻 | 2013年 12月 13日 星期五 10:34 BJT

日本金融：GPIF对海外基建项目投资规模将不到总资产的1%--政府顾问

路透东京12月13日 - 政府顾问小组成员伊藤隆敏周五对路透说，日本政府退休金投资基金(GPIF)对海外基础建设项目投资规模，将不到GPIF所管理之120万亿日圆资产的1%。

熟悉内情的消息人士稍早时说，GPIF从明年4月起将开始买进与通胀挂钩的日本公债，并将与加拿大OMERS共同投资海外基建项目。

GPIF有极大比重放在低收益的日本公债，但在首相安倍推动提振回报率帮助支持日本高龄化社会的政策之下，GPIF饱受压力要求其大幅调整投资组合。安倍也希望将其庞大资产池引向风险较高的投资，并运用得更有效益。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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