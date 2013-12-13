日本金融：GPIF对海外基建项目投资规模将不到总资产的1%--政府顾问

全球金市：黄金触及五个月高点，此前美国对叙利亚发动军事打击
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
路透东京12月13日 - 政府顾问小组成员伊藤隆敏周五对路透说，日本政府退休金投资基金(GPIF)对海外基础建设项目投资规模，将不到GPIF所管理之120万亿日圆资产的1%。
熟悉内情的消息人士稍早时说，GPIF从明年4月起将开始买进与通胀挂钩的日本公债，并将与加拿大OMERS共同投资海外基建项目。
GPIF有极大比重放在低收益的日本公债，但在首相安倍推动提振回报率帮助支持日本高龄化社会的政策之下，GPIF饱受压力要求其大幅调整投资组合。安倍也希望将其庞大资产池引向风险较高的投资，并运用得更有效益。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。