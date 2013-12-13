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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 11:28 BJT

中国货币市场：同业存单发行情况一览表--12月13日

路透上海12月13日 - 中国第二批同业存单周五完成发行，总规模150亿元人民币，发行人包括交通银行 、招商银行 、中信银行 、浦发银行 和兴业银行 。

以下为今日发行的存单明细：

交行 浦发 兴业 招行 中信

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计划发行量(亿元) 30 30 30 30 30

实际发行量(亿元) 30 30 30 30 30

期限(月) 3 3 1 3 3

发行方式 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行

发行价(元) 98.7340 98.7220 99.5637 98.7220 98.7220

起息日 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16

到期日 2014-3-16 2014-3-16 2014-1-16 2014-3-16 2014-3-16

参考收益率 5.20% 5.25% 5.16% 5.25% 5.25%

(按365天计)

中国央行日前正式启动同业存单业务，工农中建四大行和国开行周四首批成功试点发行，总额190亿元。

央行周日(8日)发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。

存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 边竞; 审校 林高丽)
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