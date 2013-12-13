新加坡数据：第三季失业率持平于初估值1.8%，低于第二季

全球金市：黄金触及五个月高点，此前美国对叙利亚发动军事打击
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
路透新加坡12月13日 - 新加坡人力部周五公布，2013年第三季失业率持平于初估值，为1.8%。
第三季总就业人口增加3.31万人，略低于前季3.37万人的增幅，但高于上年同期2.62万人的增幅。这使得截至2013年9月的总就业人口达到3,453,300人，比上年同期增加4.2%。
第三季经季节调整的职缺较前季增长5.9%，第二季为下滑5.1%。
数据如下(经季节调整)：
2013年 2012年
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第三季 第二季 第一季 第四季 第三季
1.8 2.1 1.9 1.8 1.9
浏览完整报告，请点选新加坡政府网站(www.mom.gov.sg)(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。