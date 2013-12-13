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货币新闻 | 2013年 12月 13日 星期五 10:14 BJT

新加坡数据：第三季失业率持平于初估值1.8%，低于第二季

路透新加坡12月13日 - 新加坡人力部周五公布，2013年第三季失业率持平于初估值，为1.8%。

第三季总就业人口增加3.31万人，略低于前季3.37万人的增幅，但高于上年同期2.62万人的增幅。这使得截至2013年9月的总就业人口达到3,453,300人，比上年同期增加4.2%。

第三季经季节调整的职缺较前季增长5.9%，第二季为下滑5.1%。

数据如下(经季节调整)：

2013年 2012年

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第三季 第二季 第一季 第四季 第三季

1.8 2.1 1.9 1.8 1.9

浏览完整报告，请点选新加坡政府网站(www.mom.gov.sg)(完) (编译 李爽 审校　龚芳)
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