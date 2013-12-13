日本金融：GPIF将购买通胀挂钩日本公债，并投资海外基础设施--消息

路透东京12月13日 - 据知情消息人士周五透露，全球最大的公共养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)将从4月开始购买通胀保值政府公债，并与加拿大最大的养老基金之一OMERS共同投资海外基础设施项目。

上述匿名消息人士对路透表示，规模1.2万亿(兆)美元的GPIF将购买逾4,000亿日圆通胀挂钩日本政府公债。

消息人士称，GPIF还将与OMERS合作，共同参加一个具有基础设施投资经验的大型投资团队，国营的日本政策投资银行(DBJ)也将参与其中。

未即时联系到OMERS发言人予以置评。

GPIF在金融市场颇有份量，因其规模巨大且在日本公共基金中扮演领军者角色。日本公共基金持有的总资产规模超过2兆(万亿)美元。

GPIF的投资组合中持有大量日本公债，当前正面临全面调整的压力。日本首相安倍晋三希望推动这些基金提升回报，以支持日本日益扩大的人口老龄化。安倍还希望把国家巨大的金融资产池导向一些风险更高资产和更具生产力的用途。

本月稍早，GPIF理事长三谷隆博对路透表示，他对购买与通胀挂钩的日本公债来对冲通胀有浓厚的兴趣，但指出目前的规模非常低。当时消息人士称，政府计划下一财年把通胀挂钩公债的发行规模提高一倍至1.2万亿日圆(117亿美元)。

一位消息人士周五表示，如同政府一工作小组最近提议的那样，GPIF还考虑进一步投资于另类资产，比如私募股权。(完)