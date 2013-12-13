金属期市：伦铜或录得四周来第三周升势，实货市场供应短缺支撑价格

台湾汇市：台币早盘由升转贬，美国对叙利亚发动导弹攻击推高风险偏好

路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。