版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 10:12 BJT

金属期市：伦铜或录得四周来第三周升势，实货市场供应短缺支撑价格

美国11月零售销售坚稳增长，进一步证实经济正在走强，这可能促使美联储更加接近削减货币刺激措施。

交易商周四上调了关于美联储将在2015年6月之前首次升息的预期。

全球最大铜矿商--智利Codelco公司周四称，将在大型矿山Chuquicamata采取措施保障生产。罢工已经导致该矿暂停冶炼。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐