金属期市：伦铜或录得四周来第三周升势，实货市场供应短缺支撑价格

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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美国11月零售销售坚稳增长，进一步证实经济正在走强，这可能促使美联储更加接近削减货币刺激措施。
交易商周四上调了关于美联储将在2015年6月之前首次升息的预期。
全球最大铜矿商--智利Codelco公司周四称，将在大型矿山Chuquicamata采取措施保障生产。罢工已经导致该矿暂停冶炼。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 侯向明)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。