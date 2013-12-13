台湾债市：五年券殖利率盘初稳中偏下，FED会议前观望

路透台北12月13日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周五盘初稳中略略趋跌。交易员指出，美国联邦储备理事会(FED)下周将召开会议，会中宣布QE(量化宽松)缩减规模的预期虽有升高，且美国10年期公债上日殖利率续弹，但市场疑虑仍在，早盘几乎没有什么交投，五年债且受到短率于低位徘徊的保护，略有走跌。

市场人士指出，亚洲早盘美债殖利率已略有回稳，市场不愿在FED会议前再行调整部位，且上日获利了结的部位大致已经消化完毕，今日只见零星交易于上日区间交投，殖利率走势及报价参考性不足。

“FED之后还有发债计画、央行的理监事会，而且很多人都去放假了...利率没什么代表性。”一银行交易员说。

美国公债价格周四下滑，此前美国公布的零售销售数据强于预期，暗示第四季美国经济成长可能没有一些人士担心得那么疲弱，促使交易商缩减公债仓位。指标10年期公债 跌8/32，收益率升至2.89%，为近期交投区间的高端。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率上日走高，亚洲早盘回稳在2.87%附近

* 五年券殖利率略有走跌，似仍受到短率低位徘徊的保护

* 早盘几无交投，市场观望以待

* 市场预期QE明年3月退场的机率仍高于今年12月

* 即使下周FED宣布缩减购债规模，料其初始力道不大

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10：1.67-1.69%

* 五年公债102/11：1.07-1.09%

本地时间10:09时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率跌0.2基点报1.6800%

* 102/11期五年公债殖利率跌0.3基点报1.0790%

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