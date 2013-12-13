美国个股：思科下调长期获利及营收成长目标，增幅从5-7%降至3-6%

路透纽约12月12日 - 思科 周四下调其长期获利及营收成长目标，归咎于新兴市场遭遇困难、客户支出保守、网络设备核心业务成长停滞，给其黯淡前景带来又一打击。

思科在分析师会议中下调其未来3-5年营收成长目标区间至3-6%，消息一出股价下跌多达3%至七个月低点。原先的目标区间是5-7%。

思科在11月13日发布获利预警，称本季及未来几季营收可能下滑，还把同期每股获利成长目标区间从7-9%下调至5-7%。

财务长Frank Calderoni说，思科核心网络设备业务同期营收料持平到成长1%。他承诺会在软体、服务及电脑安全产品方面取得较高成长。

分析师质疑思科所面临的困境中，有多少是属于公司自身问题而非整体产业，执行长钱伯斯的回应是公司往往比同业更早受挫于宏观层面问题。

“我们是一叶知秋的那片叶子，”他说思科向来比同业更早2-3季发现问题。不过也说，这也代表思科思科比其他公司更快从经济改善中受惠。

钱伯斯说他见到美国市场开始复苏，但称在巴西和俄罗斯等新兴市场面临挑战。

他表示，虽然目前在新兴市场面临“严峻挑战”但他认为当这些区域复苏时，思科在新兴市场可以成长6-10%。

思科在Nasdaq股价下跌1.8%至20.51美元，摆脱稍早低点20.26。思科11月13日发布获利预警当天股价收报24美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)