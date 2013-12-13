欧洲金融：欧元区多国距离实现财政健全仍长路漫漫--欧洲央行

澳新汇市：澳新货币兑日圆触四个多月低点，美国向叙利亚发动导弹袭击
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。
路透伦敦12月12日 - 欧洲央行周四提出警告，称欧元区很多国家距离健全的财政状态还有很长的路要走，并且敦促欧盟执委会行使新的职权，确保补救工作不会出现松懈。
欧洲央行在月度报告的一篇文章中表示，过去几年欧元区总体负债率减半，说明该地区整合努力成效渐显，但仍然广泛存在问题。
“这一改善掩盖了欧元区国家普遍存在的重要差异性。很多国家在实现财政健全之前还有很长的路要走，”欧洲央行称。
欧洲央行引述了欧盟执委会的最新发现，即仅有德国和爱沙尼亚的2014年预算方案完全遵守欧盟财政规定，而西班牙、意大利、卢森堡、马耳他和芬兰全都违反了规定，而且未采取其他措施。
文章还称，“相比2014年预算方案，大部分国家政府都预计财政状况基本不变或是逊于先前预期。”
“同时，欧盟执委会2013年秋季经济预测显示，根据稳定与增长协定的承诺，2014年很多国家的结构性调整目标或将落空。”
欧洲央行呼吁欧盟执委会运用被赋予的新职权，确保违规国家不会太出格。
“‘两部分’规定赋予欧盟执委会新的权力，尤其是可以自主发表建议。”
“为了充分有效地巩固稳健的预算，关键要以结构化方式跟进这种新监管措施，”欧洲央行称。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。
路透上海4月7日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，受今年地方债开启发行 推动，3月债券托管量大幅增加4,141亿元，期末余额为442,538亿元。多数机构当月净增持 债券，其中境外机构增持中国国债23亿元，结束此前连续两个月的减持。 上海清算所近期亦公布了3月统计数据，期末固定收益产品托管总量为158,860亿元，3 月净增5,109亿元。同业存单当月新增4,743亿元仍为主力，中期票据增加1,017亿元，超短 融和短融托管量分别下降227亿元和558亿元。 中债登数据显示，境外机构3月末在银行间债市托管量共计7,616亿元，当月增加122亿 元，亦终结此前连续两个月减持，不过一季度累计仍为减持172亿元；期末境外机构共持有 国债4,203亿元，占比约55%。 从按投资者分类的债券托管量来看，全国性商业银行、农村商业银行、保险机构、基金 类机构3月均增持债券，当月分别净增持808亿元、471亿元、466亿元和704亿元。 值得注意的是，城市商业银行当月逆势净减持债券530亿元，扭转此前两个
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发表鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国在叙利亚一空军基地发射巡航导弹，对叙利亚部队周四据称使用化学武器攻击做出回应。 一位美国官员称，已经完成此次攻击。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.40日圆，本周迄今跌幅为0.9%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 上述要求匿名的美国官员称，位于地中海的美国海军军舰发射了大约50枚战斧导弹。打击目标之一是霍姆斯的一个空军基地。关于该目标的更多详细情况以及打击结果目前还不得而知。 本周叙利亚城镇Khan Sheikhoun发生化学武器袭击，特朗普在发出攻击命令的前一天将矛头指向叙利亚总统阿萨德。化武袭击导致至少70人死亡，其中包括许多儿童；叙利亚政府否认发动了此次袭击。 在叙利亚国内发生毒气袭击之后，美国总统特