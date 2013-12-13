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市场报道 | 2013年 12月 13日 星期五 10:53 BJT

欧洲金融：欧元区多国距离实现财政健全仍长路漫漫--欧洲央行

路透伦敦12月12日 - 欧洲央行周四提出警告，称欧元区很多国家距离健全的财政状态还有很长的路要走，并且敦促欧盟执委会行使新的职权，确保补救工作不会出现松懈。

欧洲央行在月度报告的一篇文章中表示，过去几年欧元区总体负债率减半，说明该地区整合努力成效渐显，但仍然广泛存在问题。

“这一改善掩盖了欧元区国家普遍存在的重要差异性。很多国家在实现财政健全之前还有很长的路要走，”欧洲央行称。

欧洲央行引述了欧盟执委会的最新发现，即仅有德国和爱沙尼亚的2014年预算方案完全遵守欧盟财政规定，而西班牙、意大利、卢森堡、马耳他和芬兰全都违反了规定，而且未采取其他措施。

文章还称，“相比2014年预算方案，大部分国家政府都预计财政状况基本不变或是逊于先前预期。”

“同时，欧盟执委会2013年秋季经济预测显示，根据稳定与增长协定的承诺，2014年很多国家的结构性调整目标或将落空。”

欧洲央行呼吁欧盟执委会运用被赋予的新职权，确保违规国家不会太出格。

“‘两部分’规定赋予欧盟执委会新的权力，尤其是可以自主发表建议。”

“为了充分有效地巩固稳健的预算，关键要以结构化方式跟进这种新监管措施，”欧洲央行称。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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