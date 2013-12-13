台湾汇市：台币实质汇价趋贬，乐观的美国零售销售数据令美元上扬

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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路透台北12月13日 - 台币兑美元 周五实质交易续贬，因好于预期的美国零售销售数据令美元上扬，台币实质交易因而随主要亚洲货币小幅下跌。
汇银人士指出，受市场对美联储最早在下周会议上削减购债计划的预期升温影响，今日外资一早即小幅买进美元，此外，本地银行也加入买汇行列，因进口商对下周的变数需提前因应，出口商则锁定价位伺机抛汇。预料台币今日实质交投区间将自29.590-29.610，略微贬向29.600-29.640。
“台币贬破29.60后没收回去，感觉进口商还蛮积极的。”一外商银行交易员表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘时扩大，当地时间10:27，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.529/29.543附近，上日收盘在29.555。
本地时间10:27，央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元升4.8分报29.612。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.611-29.619，上交易日在29.588-29.609。
当地时间10:24，交易员观察市场最新动态：
* 韩元 汇价趋贬，报1,053.1。上交易日收在1,052.1。
* 台股 盘初持稳，留意外资是否持续卖超台股。
* 年底前台币难脱弱势盘整格局，贬破29.650不易。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.60-29.64最新相关报导链接： --中国外汇：无形之手渐趋主导人民币汇率，短期仍有小幅升值需求--新华 --《焦点》美联储2015年6月升息预期升温，因经济向好迹象或促其收回刺激 --《全球汇市》美元全线上扬，受美国乐观零售销售数据提振 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。