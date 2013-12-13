路透调查：2014年日圆走软料推动日股日经指数上涨16%

* 美国经济复苏和日圆走软的预期提振日经指数

* 市场预期企业获利增长

* 出口、金融、房地产类股或上涨

* 风险包括消费税上调

路透东京12月12日 - 一项路透调查周四显示，日圆走软预计将有助于提振企业获利，并推动日本股市日经指数明年实现两位数涨幅。

根据路透上周对21位分析师调查的预估中值，日经指数 预计将在2014年底前升至18,000点，周三该指数收于15,515.06点。

市场观察人士表示，投资者将继续买入出口类股。受助于日圆疲软，出口企业的获利情况在下一财年料将进一步改善。

美元兑日圆走强，因此前公布的一系列美国经济数据表现强劲。

美元兑日圆 周四交投于102日圆附近，接近5月创下的五年高点103.74日圆。

“日本市场可能在明年上半年表现强劲，日经指数或许会测试20,000点关口，”SMBC日兴证券首席策略分析师阪上亮太称。他预计日经指数在2014年6月达到19,000点，是全部受访者给出的预估值中最高的。

根据受访者预估中值，日经指数截止2014年年中将达到16,000点。

但日股不太可能全面上涨。Starmine数据显示，日经指数225个成分企业中，有五分之一的获利可能出现停滞或下滑。

交易商称需要关注汽车、电子以及通货再膨胀类股--如金融和房地产公司，因为他们预计日本央行会进一步放宽货币政策。

**潜在风险**

其他市场人士仍对风险因素保持警惕，包括政府明年4月将消费税从5%上调至8%后，消费可能放缓。

“(上调消费税)可能会打压企业和家庭支出，”三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘表示。

“除非政府出台措施应对上调消费税的负面影响，否则消费者信心可能下滑，或许引发股市调整。”