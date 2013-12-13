更新版 1--新债招标：中国三个月贴现国债收益率创新高，跨年节因素拉高回报要求

* 三个月贴现国债中标收益率4.8690%

* 较前次跳涨，并创下历史新高

* 挤占春节等时点资金，拉高机构回报要求 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京12月13日 - 中国财政部周五招标的三个月期贴现国债，中标收益率较前次跳涨，并创历史新高。交易员认为，因三个月期限挤占年底和明年春节两个流动性敏感时点的资金，致市场对该期国债回报有所要求，且贴现国债不纳入承销团投标考核，推升机构高位投标动力。

据业内人士透露，该150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为4.8690%，创贴现国债发行利率新高。该期债边际中标收益率为4.9559%，投标倍数1.75倍。

“今天早晨交流一下感觉大家都往同期限同业存单上看，可同业存单毕竟还是同业信用，今天的贴现要是考虑免税因素，收益率已经上6%了，蛮高的了。”上海一银行交易员称。

他进一步表示，从认购倍数看今日投标需求算是不错，“如果流动性管理与业务台分开的话，一些交易户还是有动力的。”

中国首批同业存单在岁末终于面世。工农中建四大国有银行和国开行于周四首批发行，其中期限为三个月的包括农业银行 、中国银行 和建设银行 ，参考收益率为5.18%-5.20%。

另一银行交易员指出，毕竟三个月是占用年底和明年春节两个时点的资金，再说二级估值也比上次同期限招标时有明显攀升，水涨船高。此外，贴现国债不计入承销团投标考核，今日收益率被推高也比较正常。

据交易员透露，招标结束后，一级半市场出现较旺需求，曾在4.84%左右成交。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三个月期品种最新收益率 报在4.5595%，而10月11日时为3.5177%，后一个时间点为三个月贴现国债最近一次招标。

银行间货币市场中，年内资金供给尚可，机构预期年底将有巨量财政资金投放，不过也将先后面临年底备付需求增加和春节流动现金猛增的冲击，所以中长期流动性预期仍偏谨慎。