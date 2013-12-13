台湾个股：英国法院暂缓禁售令，宏达电One Mini可继续在英销售

路透伦敦12月12日 - 台湾宏达电 表示，英国上诉法庭暂缓执行稍早一项禁止销售宏达电One Mini智慧型手机的裁决，宏达电得以在英国继续销售One Mini。

12月初时英国一个法院裁定宏达电One Mini侵犯诺基亚 部分专利，必须在英国停止销售。不过现在宏达电获准在明年的正式上诉听证之前可继续贩售One Mini。

诺基亚周四发表声明稿说，“很遗憾这代表宏达电可继续在未获授权及支付费用的情况下使用诺基亚专利牟利。”

宏达电表示将立即恢复向英国出货One Mini，并表示将持续上诉，但也说会为One Mini寻求替代技术以减少未来的麻烦。

分析师在英国裁定禁售令时曾表示这对宏达电的销售影响有限，因One Mini并非旗舰机种。欧洲市场占宏达电整体营收的比例约为20%。(完)