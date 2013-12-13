韩国股市：跌至三个月低位，因担心美联储缩减刺激

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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路透首尔12月13日 - 韩国股市周五早上跌至三个月低位，为连续第四日下跌，因投资者担心美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能提早缩减刺激举措。
0207GMT时，韩股综合股价指数 跌0.5%至1,958.46点，为9月6日以来最低。
“美联储缩减刺激一直是市场上的传闻，对投资人来说，这是不熟悉的领域，”新韩投资暨证券分析师Han Beom-ho表示。
“近来急跌已使韩股的估值大减，低到足以带动低接买盘而引发小幅反弹，”他并称。
外资早上已卖超895亿韩元，上交易日卖超6,071亿，为六个月来最大卖超。
下跌与上涨个股数比为482:266，三星电子 下跌0.9%。(完)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。