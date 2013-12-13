韩国股市：跌至三个月低位，因担心美联储缩减刺激

路透首尔12月13日 - 韩国股市周五早上跌至三个月低位，为连续第四日下跌，因投资者担心美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能提早缩减刺激举措。

0207GMT时，韩股综合股价指数 跌0.5%至1,958.46点，为9月6日以来最低。

“美联储缩减刺激一直是市场上的传闻，对投资人来说，这是不熟悉的领域，”新韩投资暨证券分析师Han Beom-ho表示。

“近来急跌已使韩股的估值大减，低到足以带动低接买盘而引发小幅反弹，”他并称。

外资早上已卖超895亿韩元，上交易日卖超6,071亿，为六个月来最大卖超。