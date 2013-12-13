日圆汇率：随着美联储削减刺激举措，日圆或将再成为利差交易融资币

**新西兰元是个例外**

这其中的例外就是新西兰元，该货币兑日圆已经上扬逾18%，因预期新西兰央行将会调高目前处于纪录低点2.5%的利率。

但这样的利差仍远小于利差交易全盛时期的水平，当时发达经济体的利率多数在4%或更高，日本利率则在零水准附近徘徊。

最近几周，美元/日圆选择权(期权)隐含波动率小幅上升，但仍远低于今年高点。一个月波动率约为9%，高于10月底触及的10个月低点，但仍远低于6月13日创下的两年高位18.75%。

日本并没有明确表态希望日圆贬值，但鉴于政府的政策以及央行的努力，日圆贬值是自然而然的结果。日本央行致力于刺激经济并在两年时间内实现2%的通胀率目标，同时缓和明年消费税上调带来的冲击。

据了结情况的官员称，日本央行内部正在积极为进一步的宽松政策制定计划。

无论日圆能不能成为利差交易中的融资币明星，多数分析师都认为，日本央行的政策在未来几个月将继续打压日圆。

“日圆走软是肯定无疑的，因为大量作空日圆的投机客真的又卷土重来了，”Miller Tabak & Co驻纽约首席经济分析师Andrew Wilkinson说。(完)