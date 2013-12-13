日本债市：公债价格全线下跌，10年期公债收益率触及两个月高点

路透东京12月13日 - 日本公债价格周五全线下跌，七年期和10年期公债跌幅最大，之前日圆兑美元跌至六个月低位。

一些国内银行抛售10年期公债 ，促使其收益率(殖利率)上扬2个基点至0.675%，追平本月稍早触及的两个月高位。