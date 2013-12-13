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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 10:57 BJT

日本债市：公债价格全线下跌，10年期公债收益率触及两个月高点

路透东京12月13日 - 日本公债价格周五全线下跌，七年期和10年期公债跌幅最大，之前日圆兑美元跌至六个月低位。

一些国内银行抛售10年期公债 ，促使其收益率(殖利率)上扬2个基点至0.675%，追平本月稍早触及的两个月高位。

美元兑日圆 一度高见103.66，接近5月高位103.74，帮助提振日股，损及公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.095% +0.5 0.090%

五年期公债 0.210% +1.0 0.200%

10年期公债 0.675% +2.0 0.655%

20年期公债 1.530% +0.5 1.525%

30年期公债 1.725% +1.0 1.715%

10年期公债期货 <0#JGB:> 143.95 -0.19 144.14

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 于春红)
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