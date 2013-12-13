日本债市：公债价格全线下跌，10年期公债收益率触及两个月高点

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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路透东京12月13日 - 日本公债价格周五全线下跌，七年期和10年期公债跌幅最大，之前日圆兑美元跌至六个月低位。
一些国内银行抛售10年期公债 ，促使其收益率(殖利率)上扬2个基点至0.675%，追平本月稍早触及的两个月高位。
美元兑日圆 一度高见103.66，接近5月高位103.74，帮助提振日股，损及公债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.095% +0.5 0.090%
五年期公债 0.210% +1.0 0.200%
10年期公债 0.675% +2.0 0.655%
20年期公债 1.530% +0.5 1.525%
30年期公债 1.725% +1.0 1.715%
10年期公债期货 <0#JGB:> 143.95 -0.19 144.14
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 于春红)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。