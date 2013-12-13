路透调查：英国股市明年料刷新纪录高位，受国内经济繁荣带动

路透伦敦12月12日 - 据最新公布的路透调查，受经济繁荣以及权重矿业股企稳提振，英国股市料在明年刷新纪录高位。今年矿业股急跌。

据在过去一周对超过60位交易员、分析师和基金经理调查的预估中值，英国富时100指数 料在2014年底达到7,100点的纪录新高，较周三收盘点位的6,507点高出约9%。年内迄今，该指数涨幅约为10%。

英国富时100指数在明年年中料涨至6,820点，仅比1999年所创的当前纪录高点低150点。

国内经济改善将帮助推动英国股指上涨。受中国经济增长影响的矿产类股的影响日低，而业务更多集中在英国国内的股票影响上升。

Interactive Investor衍生品部门主管Mike McCudden称，“英国经济繁荣将提振国内股市...且会在明年一年推动富时100指数上涨。”

Vedanta Resources 周三从英国富时100指数中被剔除，为今年该指数剔除的第三只矿业股。

不过剩余的矿业股仍是该指数中最大的版块之一，且中国经济企稳的迹象应会惠及英国矿业股。该指数中，矿业股权重从2月的9%降至当前的7%左右。

BTIG的策略主管Nick Xanders称，“只要中国稳住，矿业股就没问题。”

“他们(矿业公司)试图提高效率并剥离非核心资产，所以我想这些股票有可能会有优异表现。”(完)