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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 11:02 BJT

韩国汇市：韩元走软，或将结束连七日涨势

交易商说，国内股市周五的疲弱表现亦拖累韩元，但其影响有限，因为外国投资者只是少量抛售。

“有一些同股市下跌相关的美元多头仓位，但其几乎被出口商买盘立刻抵消了，”首尔一名外资银行交易员说。该交易员并称，周五市场上的整体买盘数量很少。

朝鲜(北韩)张成泽被处决的消息影响不大。

12月三年期公债期货 小幅上涨0.01点，至105.50点。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,053.3 1,051.0

日圆/韩元 10.1680/748 10.1620

韩国公债期货 * 105.50 105.49

韩国综合股价指数(KOSPI) 1,956.59 1,967.93

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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