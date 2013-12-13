韩国汇市：韩元走软，或将结束连七日涨势

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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交易商说，国内股市周五的疲弱表现亦拖累韩元，但其影响有限，因为外国投资者只是少量抛售。
“有一些同股市下跌相关的美元多头仓位，但其几乎被出口商买盘立刻抵消了，”首尔一名外资银行交易员说。该交易员并称，周五市场上的整体买盘数量很少。
朝鲜(北韩)张成泽被处决的消息影响不大。
12月三年期公债期货 小幅上涨0.01点，至105.50点。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,053.3 1,051.0
日圆/韩元 10.1680/748 10.1620
韩国公债期货 * 105.50 105.49
韩国综合股价指数(KOSPI) 1,956.59 1,967.93
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。