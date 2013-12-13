韩国汇市：韩元走软，或将结束连七日涨势

交易商说，国内股市周五的疲弱表现亦拖累韩元，但其影响有限，因为外国投资者只是少量抛售。

“有一些同股市下跌相关的美元多头仓位，但其几乎被出口商买盘立刻抵消了，”首尔一名外资银行交易员说。该交易员并称，周五市场上的整体买盘数量很少。