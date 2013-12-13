香港个股：中石化炼化工程更改集资用途，预留42亿港元作并购

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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路透香港12月13日 - 中国石化集团分支--中石化炼化工程（集团）股份有限公司 周五公布，决定调整香港首次公开发售（IPO）集资用途，包括预留42亿港元作并购。
中石化炼化工程主要从事炼油、化工和新型煤化工工程，今年5月在港发行新股上市，集资139亿港元。
该公司在联交所一份声明中称，原计划将集资所得40%款项用于EPC重点项目的营运资金，但由于已转回境内的集资款项在国家外汇管理局无法按公司预期办理结汇，另一方面，公司已经顺利收回EPC重点项目相关应收款项，故无需再向EPC重点项目提供营运资金，并拟对集资用途作出更改。
新增用途包括结清应付中石化集团20亿元人民币非贸易款项，动用11.4亿元向旗下若干专业化公司投资及注资，以及动用33.25亿元人民币（约42.4亿港元）并购工程公司及购买专利专有技术。
公司表示，“集资用途的调整，将提高公司财务资源分配效率，促进集团的未来发展。”
香港时间11:19，该股涨0.9%，报11.18港元；大市恒生指数 升0.11%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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