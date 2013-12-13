香港个股：中石化炼化工程更改集资用途，预留42亿港元作并购

该公司在联交所一份声明中称，原计划将集资所得40%款项用于EPC重点项目的营运资金，但由于已转回境内的集资款项在国家外汇管理局无法按公司预期办理结汇，另一方面，公司已经顺利收回EPC重点项目相关应收款项，故无需再向EPC重点项目提供营运资金，并拟对集资用途作出更改。